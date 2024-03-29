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دراما المتحدة

إجراء القرعة الأولى لتسكين أصحاب الأراضي المقننة في سفنكس الجديدة

كتب:

أيمن حمزة
11:41 ص | الجمعة 29 مارس 2024
جهاز مدينة سفنكس الجديدة

جهاز مدينة سفنكس الجديدة

كشف المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة إجراء القرعة الأولى لتسكين المواطنين الذين تم الانتهاء من توفيق أوضاعهم، وقاموا بسداد الدفعات المقدمة طبقاً للمخطط المعتمد بمساحة 257 فدانا ضمن القطاع الثاني، وذلك وفقاً لشرائح المساحات المعتمدة بالمخطط.

الإسكان: القرعة بحضور قيادات الإسكان والجهات الرقابية المختصة

وتم إجراء القرعة العلنية بحضور المهندس طارق زكي، والمحاسب  عادل عبدالفتاح ، نائبي رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وممثل مجلس الدولة، وممثلي قطاع الشؤون المالية والإدارية، وقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة: توفيق الأوضاع للأراضى المضافة للمدن الجديدة

وأشار رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة، وضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة بهدف تحويلها إلى مناطق حضارية.

أعلن المهندس أحمد إبراهيم أنور، عن أسماء المواطنين وبيانات قطع الأراضى بالقرعة العلنية اليدوية رقم 1، موضحاً أن عدد طلبات المواطنين الذين تم الإجراء القرعة بينهم بلغ 158 مواطناً على 169 قطعة أرض، وجار تجهيز طلبات التخصيص لقطع الأراضى ليتسلمها العملاء.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.