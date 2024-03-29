المطران عطا الله حنا: القضية الفلسطينية عادلة ولا توجد قوة قادرة على تصفيتها

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن ما يشهده قطاع غزة من دمار وخراب ودماء ودموع، إنما هي مأساة العصر المروعة، متسائلا إلى متى سوف تستمر هذه المحنة. مضيفا أنه يبدو أن الحكومة الاسرائيلية مزمعة على المضي قدما فيما تخطط له في رفح، ما يزيد من رقعة المآسي والآلام والأحزان هناك.

حنا: نناشد كل الهيئات الحقوقية والإنسانية بضرورة العمل على وقف هذا العدوان

أضاف المطران عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نكرر مناشدتنا ومطالبتنا لكل المرجعيات الروحية المسيحية والإسلامية وكل الهيئات الحقوقية والإنسانية بضرورة العمل على وقف هذا العدوان، إذ أن المدنيين وخاصة شريحة الأطفال يدفعون فاتورة هذه الحرب القذرة التي تندرج في إطار مخطط مرسوم هدفه تدمير غزة وتهجير أهلها والإمعان في التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».

ما يحدث في غزة أمر لا يمكن أن يطيقه أو يحتمله أي إنسان

وتابع بأن ما نشهده اليوم في غزة إنما يأتي في إطار التآمر على القضية وتصفيتها ولكن كل هذه المحاولات سوف تبوء بالفشل ولا توجد هنالك قوة في هذا العالم قادرة على تصفية أعدل وأنبل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث، وكان الله في عون أهلنا في غزة في هذه الأوقات العصيبة حيث المجاعة والدمار والخراب منتشر في كل مكان.

واختتم أن ما يحدث في غزة أمر لا يمكن أن يطيقه أو يحتمله أي إنسان، لذلك فإننا نتمنى أن تنجح قريبا كل المبادرات والمحاولات الهادفة لوقف الحرب.