يحتفل المسلمون في المملكة الأردنية الهاشمية من الشعب الأردني والمقيمين باليوم الـ19 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحث المسلمون عن موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 29-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول السحور والإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في الأردن اليوم السبت 19 رمضان كما يلي:

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في العاصمة الأردنية عمان وأجوارها الساعة 6:59 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:17 مساء ثم صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة الزرقاء وأجوارها الساعة 6:57 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:16 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم

يؤذن للمغرب في مدينة اربد وأجوارها الساعة 6:57 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:17 مساء وتليها صلاة التراويح.

يؤذن للمغرب في مدينة العقبة وأجوارها الساعة 5:58 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:17 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في الأردن الجمعة 29-3-2024

يؤذن للمغرب في مدينة جرش وأجوارها الساعة 6:58 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:17 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الأردن اليوم

موعد أذان للمغرب في مدينة الكرك وأجوارها الساعة 7:00 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:16 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في مدينة السلط وأجوارها الساعة 7:00 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:16 مساء وتليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الأردن الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في مدينة معان وأجوارها الساعة7:00 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:15 مساء وتليها صلاة التراويح.