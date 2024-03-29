موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 29-3-2024 ومواعيد الإفطار

يحتفل المسلمون في سوريا من الشعب السوري باليوم الـ19 من أيام شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية، ويبحثون عن موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 29-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد تناول الإفطار وأداء صلاة التراويح، ولذلك نستعرض معكم موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 19 رمضان كما يلي:

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في العاصمة السورية دمشق الساعة 6:53 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:23 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم

موعد أذان المغرب في درعا الساعة 6:54 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:24 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في دير الزور الساعة 6:34 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:13 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في سوريا الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في طرطوس الساعة 6:55 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:25 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في إدلب الساعة 6:53 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 7:15 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في سوريا اليوم

موعد أذان المغرب في درعا الساعة 6:28 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:23 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الحسكة الساعة 6:36 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:06 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في حلب الساعة 6:51 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:21 مساء ثم صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الجمعة 29-3-2024

موعد أذان المغرب في حماة الساعة 6:53 مساء ويؤذن للعشاء الساعة 8:23 مساء ثم صلاة التراويح.