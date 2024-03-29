موعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024

يحدث المرصد الوطنى الجوي التونسي، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024، لضبط موعد إقامة الصلاة وتناول الإفطار والاستعداد لصلاة التراويح ونرصد خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في تونس التي تختلف من منطقة لمنطقة، وفقا محددات التوقيت بمرور خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم، في محافظة أريانا في تمام الساعة 6:40 مساء، على أن يكون في بنزرت في تمام الساعة 6:41 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الجمعة 29-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في تونس الجمعة 29-3-2024 وفق توقيت جربة في تمام الساعة 6:36 مساء.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في قابيس في تمام الساعة 6:39 مساء، وفي قابس الساعة 6:39 مساء، ويكون موعد صلاة المغرب في صفاقساليوم الساعة 5:37 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس الجمعة 29-3-2024

موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الجمعة 29-3-2024 في سوسة الساعة 6:38 مساء.