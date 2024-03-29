رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024 

كتب:

ماريان سعيد
12:00 م | الجمعة 29 مارس 2024
موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024 

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024 

تحدث وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024  من أجل ضبط موعد إقامة الصلاة وتناول وجبة الإفطار والاستعداد لصلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم 

ويحل موعد أذان المغرب في المغرب اليوم، في محافظة أغادير في تمام الساعة 6:56 مساء، على أن يكون في الدار البيضاء في تمام الساعة 6:50 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الجمعة 29-3-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في المغرب الجمعة 29-3-2024 وفق توقيت طربوش في تمام الساعة 6:39 مساء.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم في القنطيرة في تمام الساعة 6:46 مساء، وفي مراكش الساعة 6:50 مساء.

موعد الإفطار اليوم في المغرب الجمعة 29-3-2024

ويكون موعد الإفطار اليوم في المغرب اليوم الجمعة 29-3-2024 في الرباط الساعة 6:47 مساء، بينما في طنجة الساعة 6:43، على أن يكون موعد الإفطار في الناظور 6:23 مساء.

اقرأ المزيد:

موعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى غدا.. أداها اليوم 120 ألف مُصلٍ «فيديو»

الإفتاء تحدد متى تبدأ صلاة التهجد.. شروط يجب أن يعرفها المسلم

وزير الأوقاف يعلن افتتاح مسجد السيدة زينب في صلاة الجمعة اليوم

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 26-3-2024
بقلم ماريان سعيد