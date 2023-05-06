سيدة تضع 4 توائم في ولادة قيصرية ببني سويف.. ولدان وبنتان

وضعت سيدة تقيم بقرية الفنت الغربية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، 4 توائم في ولادة قيصرية بأحد المستشفيات الخاصة، اليوم السبت، مكتملي النمو وبحالة صحية جيدة، وكذلك الأم، وسط حالة من الفرحة والسعادة انتابت جميع العاملين بالمستشفى الخاص وأسرة الأطفال.

سيدة تنجب 4 توائم في مستشفى خاص ببني سويف

وشهدت إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفشن جنوب بني سويف، إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة أنجبت 4 توائم مكتملي النمو، حيث تمت العملية بقيادة الدكتور وائل فتحي طبيب نساء وتوليد.

استقرار حالة الأم وابنائها

وقال الدكتور وائل محمد فتحي، إن العملية تمت بنجاح بعد متابعة الحمل، حيث تم الوضع في أواخر الشهر الثامن وبالتحديد في اليوم الـ20 من الشهر الثامن، مشيرا إلى أن الأطفال هم ولدين وبنتين، ولديهم انخفاض بسيط في النمو وتم وضعهم داخل أحد الحضانات في بني سويف وحالتهم العامة مستقرة.

وكيل صحة بني سويف يكلف بمتابعة حالة الأم وأبنائها

من جانبه كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بمتابعة حالة الأم والأطفال الأربعة، كذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم.

جدير بالذكر أن ولادة 4 توائم ليست جديدة في محافظة بني سويف، بل سبق وأن أنجبت سيدة 4 توائم منتصف عام 2021 بأحد المستشفيات الخاصة أيضاً بمدينة الفشن.