أمطار رعدية وسحب.. هل تستمر تقلبات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم، آخر صور الأقمار الصناعية التي تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما ينتج عنه سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، فهل تستمر تلك الأجواء وتقلبات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة؟

وأجابت هيئة الأرصاد الجوية، عن تساؤلات استمرار تكاثر السحب الممطرة الرعدية، لافتة في بيان لها إلى وجود تحسن في حالة الطقس والأحوال الجوية على أغلب الأنحاء اليوم الجمعة، لتنتهي الموجة الحارة وتنخفض الحرارة، خلال الساعات المقبلة

أمطار رعدية وتغير حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى توقف سقوط الأمطار الرعدية مثلما حدث في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، كما أنّ من المتوقع أن تكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى: العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 درجة والصغرى 18 درجة.