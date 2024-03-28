أجواء مغبرة وخطورة على المرضى.. «الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذ قليل، من انتشار الأجواء المغبرة، ونشاط حركة الرياح المثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى الأمطار متفاوتة الشدة التي تتساقط على عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.

تحذير من طقس الساعات المقبلة

ونوهت «الأرصاد» في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة، تشير إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، يصاحب ذلك انخفاظ في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير لأصحاب تلك الأمراض

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن شمال البلاد ما زالت متأثرة بغطاء سحابي مكون من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر، ولذا يجب على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر توخى الحذر من ذلك الطقس السيئ.