لحظة انتهاء تصوير مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج قبل عرض الحلقة 19 (صور)

في الوقت الذي ينتظر فيه جمهور الفنانة ريهام حجاج، الحلقة 19 من مسلسل صدفة، أعلن المخرد سامح عبدالعزيز، مخرج العمل، عن الانتهاء من تصوير العمل، قب عرض (ثُلثي) المسلسل، خاصة إنه من المسلسلات فئة الـ 30 حلقة.

وقبل موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل صدفة، أعلن المخرج سامح عبدالعزيز، انتهاء فريق العمل، من تصوير المسلسل، الذى يعرض خلال شهر رمضان، ونشر المخرج سامح عبد العزيز عدداً من الصور لصناع المسلسل احتفالاً بانتهاء التصوير، معلقًا «فركش مسلسل صدفة».

وشهدت الحلقة الماضية، من مسلسل صدفة، اعتراف خالد الصاوي «فؤاد» أخيرًا وبعد سنوات، بابنته «صدفة» ريهام حجاج، التي رفض الاعتراف بنسبها منذ 30 عامًا، وتسبب في دخولها في العديد من المشكلات.

والمسلسل من بطولة، ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، رحاب الجمل سلوى خطاب، ونور إيهاب.

موعد عرض مسلسل صدفة

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويحين العرض الثاني من مسلسل صدفة عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، بينما الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

ويكون موعد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.