طريقة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

ساعات قليلة ويفتح ملعب «بينيامين مكابا الوطني» أبوابه، لاستقبال مباراة حماسية وحاسمة، في مشوار الأهلي وسيمبا التنزاني، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عندما يقف الثنائي وجهًا لوجه، في ذهاب ربع نهائي التشامبيونزليج، لحجز تذكرة التأهل المبكر للدور التالي، لذا تحظى المباراة باهتمام كبير من قبل جماهير المارد الأحمر، فما الطريقة المجانية الوحيدة لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني؟

طريقة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وسيمبا

تنقل مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، لكن يمكن متابعتها بشكل مجاني، عبر إذاعتي الشباب والرياضة وترددها على الراديو «92.8»، أون سبورت وترددها «93.7»، في الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة نارية شهدت العديد من الأزمات قبل انطلاقها، لعل أبرزها الإصابات التي ضربت صفوف الأهلي بشكل مفاجئ ومتتالي في الأيام المنقضية.

إصابات الأهلي صداع جديد في رأس كولر

يعاني الأهلي من إصابات عدة ضربت صفوفه قبل أيام من عودة منافساته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سيمبا التنزاني، آخرها كان الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور، بعد الإصابة أثناء انضمامهما لمعسكر منتخب مصر الأخير، من أجل المشاركة في كأس عاصمة مصر، التي حصد خلالها الفراعنة المركز الثاني، بعد الخسارة أمام كرواتيا في المباراة النهائية من البطولة الدولية الودية.

وعانى الأهلي في الساعات الماضية، بسبب سوء أرضية الملعب الذي يخوض عليه تدريباته في تنزانيا، بسبب الخوف من الإصابات، خاصة أنه لا يملك العديد من البدائل القادرة على سد فجوة الغيابات، التي عانى منها الفريق مؤخرًا.