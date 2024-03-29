مشاهد من صلاة الجمعة في المسجد الحرام: تحروا ليلة القدر (فيديو)

أدى الآلاف من المسلمين - من شتى بقاع الأرض - صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد الحرام، في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، مع استعدادات خاصة لبدء العشر الأواخر من الشهر الكريم.

تخلل ذلك، أداء البعض لعمرة رمضان، لما لها من أجر وثواب عظيم، تأكيدًا لقوله «صلى الله عليه وسلم»، عن ابن عباس رضي الله عنه: «عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة مَعي» متفق عليه.

صلاة الجمعة من المسجد الحرام

ونقلت قناة الإخبارية السعودية، اليوم الجمعة، في بث مباشر، خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال صلاة اليوم الـ 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.

بث مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة من المسجد الحرام في اليوم الـ 19 من أيام #رمضان#الإخبارية https://t.co/yVS66vovFr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2024

خطبة الجمعة من المسجد الحرام

فيديو خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني: تحروا ليلة القدر فإن الذكر وعمل الخير فيها بقدر جزاء من عمل 1000 شهر#الإخبارية pic.twitter.com/Qw0k7lnUUY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2024

وألقى الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام وحثّ فيها على أهمية جهاد النفس، من أجل طاعة الله، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الأيام الفضليات لقيام الليل والتسبيح سنةً عن الرسول الكريم، مع تحري ليلة القدر لتحصيل ثوابها العظيم، موضحا أن الذكر وعمل الخير فيها بقدر جزاء ألف شهر.