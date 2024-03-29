أحمد حلمي ينفي ترويجه لأحد تطبيقات ربح الأموال: «ده كلام فاضي»

نفى الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع الفيديو، الذي يقدمه أحد المُذيعين، مؤكدا فيه أن «حلمي» يحث على المشاركة بتطبيق لربح الأموال.

وعلق أحمد حلمي على المقطع، موضحا أن المقطع عار تمامًا من الصحة، وأنه لم يقم بعمل مثل هذه المقاطع، ولم يتحدث بهذه اللهجة الموجودة بالفيديو، معلقًا: «ده كلام فاضي، وده فيديو غريب جدا وكان لازم أرد عليه».

أحمد حلمي يقع في فخ الذكاء الاصطناعي

وخلال الأيام الماضية، وقع الفنان أحمد حلمي، في فخ المقاطع المُعدلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما تداول العديد من الرواد مقطع فيديو له، وهو يحث الجمهور المصري على الاشتراك في أحد التطبيقات، مقابل ربع من 500 لـ 1500 دولار يوميًا، دون أن يسرد التفاصيل أو الشروط، ما تسبب في العديد من التساؤلات حول هذا المقطع المثير للجدل.