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دراما المتحدة

مسلسل صدفة الحلقة 19.. ريهام حجاج في معركة جديدة بعد الاعتراف بنسبها

كتب:

آية أشرف
03:08 م | الجمعة 29 مارس 2024
مسلسل صدفة الحلقة 19

مسلسل صدفة الحلقة 19

تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 19، تصاعدًا ملحوظا، بعدما اعترف الفنان خالد الصاوي «فؤاد» بابنته «صدفة»، ريهام حجاج، إذ شعر بالذنب بسبب الابتلاء الذي أصاب ابنتيه «فرح»، و«منار» وبعدما هاجمته زوجته «هالة» سلوى خطاب وقررت طرده من المنزل، ليجد نفسه منهارًا، باكيًا، قبل أن يذهب لـ «صدفة» ويعترف بها.

مسلسل صدفة الحلقة 19

سعادة كبيرة تعيشها «صدفة»، ريهام حجاج، بعدما اعترف بها والدها، إلا إنها لا تزال في معركة أمام زوجته «هالة» سلوى خطاب، التي ترفضها رفضًا تاما، بل أخبرت خالد الصاوي بكتابة متتلكاته لها، حتى لا تنال «صدفة» نصيبًا من ماله أو ثروته.

وعلى الجانب الآخر لا يزال «طارق» عصام السقا، متمسكًا بخطيبته صدفة، برغم المشكلات الكبيرة التي تقع فيها.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، ويعد العمل، هو التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل.

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بقلم آية أشرف