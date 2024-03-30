يتطلع أهالي محافظة المنيا لمعرفة موعد أذان الفجر اليوم السبت 30 مارس 2024 ، إيذانًا بصيام اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة حالة الطوارئ بجميع المساجد استعدادا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم

ومن المقرر أن يكون موعد أذان المغرب في المنيا اليوم السبت 30 مارس 2024، الموافق العشرين من شهر رمضان، الساعة 6:14 مساءً، وذلك وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة.

وحددت إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 مواقيت جميع الصلاة المفروضة في محافظة المنيا وهي كالتالي:

الفجر: 4:23 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا اليوم السبت 30 مارس، 14 ساعة و11 دقيقة، ومع تقدم الشهر ستكون هناك زيادة في مدة الصيام تدريجيًا حتى نهاية الشهر الفضيل.