دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور.. «اللهم حقق لي ما اُريد فأنت تعلم السر»

تتنوع صيغ الدعاء في ليلة القدر، وذلك حسب احتياجات الناس وأمانيهم وما يرجونه من الله عز وجل، ومن تلك الصيغ دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور إذ إنّ الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو وحده الذي يستطيع تحقيق الأمنيات والدعوات، لقوله تعالى: «إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون»، ويرجو المسلمون في الليالي الوترية تحديداً من شهر رمضان أن تصادف دعواتهم ليلة القدر وأن يستجيب الله سبحانه وتعالى لهم.

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

وحول دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور، فقال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف لـ«الوطن» إنّه يمكن للمسلم الدعاء بأي صيغة شاء في تلك الليالي الوترية المباركة، ومنها: «‏يارب إنك تدرك دعواتي حتى لو لم انطق بها، اللهُم حقّق لي ما اُريد فأنت تعلم السِر وما يخفى، اللهُم فوضتك أمري ُكله فجمّله خيرًا بما شِئت، واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دُعائه فأجبته».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور وقضاء الحوائج

«يارب أفرحني بشيء انتظر حدوثه اللهم إني متفائل بعطائك فأكتب لي ما أتمنى اللهم أسعدني في أبسط تفاصيل حياتي وقرب لي الخير يارب لا تجعل أبتلائي في جسدي ولا في مالي ولا أهلي وسهل على ما استثقلته نفسي اللهم إني توكلت عليك فأعني ووفقني واروي قلبي بكل أمنية أخبرتك بها، للهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير واختر لي ولا تخيرني».

«‏ربّي عوضني خيرًا عن كل شيء انكسر بنفسي، وكل يأسٍ أصاب قلبي، ولا تجعل لي رجاء عند غيرك، اللهُم أرني الفرح بمُستقبلي، اللهُم سُر قلبي بفرحةٍ، تغنيني عن كل تعب، اللهُم عوضني بالأجمل، وأرح قلبي بما أنت أعلمُ به».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور والزواج

‏ومن أدعية ليلة القدر المستحبة، قول: «اللهُم إجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق، وأن لا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فإجعلني أسعّد خلقك،

أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بقول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عنا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين».

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور مكتوب

«يارب أدعوك بعزتك وجلالك أن لاتُصعب لي حاجة،ولا تُعظم على أمرًا ولا تحن لي قامة،ولا تفضح لي سراً ولا تكسر لي ظهراً، اللهم اقض حاجاتنا التي لا نستطيع صياغتها في دعاء أنت أعلم منا بها وأقدر منا عليها، اللهم أرحني بعد التعب وأسعدني بعد الحزن وكافئني بعد الصبر، اللهم إني أعيذ قلبي من وحشة الدنيا وكدرها، اللهم ازح من قلبي كل خوف يسكني وكل ضُعف يكسرني وكل أمر يبكيني قويني يالله ولا تفجعني في مستقبلي ولا تُعسر أمري وأفتح لي أبوابي المغلقة».

«اللهم أجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا ربّ، اللهم أجبر كسر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبراً يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب، اللهم أجبر كسر قلبي جبراً يتعجب منه أهل السموات والأرض».