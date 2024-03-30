مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت 30 مارس 2024

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة لمحافظة المنيا اليوم السبت 30 مارس 2024 الموافق العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، إذ يحرص المسلمون على أداء الصلاة في مواقيتها، إيماناً منهم بأهمية هذه العبادة وأثرها على النفس وتقربا من الله من خلال الطاعات والعبادات.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجريا الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم السبت، كالتالي:

الفجر: 4:23 صباحاً.

الشروق: 5:49 صباحاً.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا السبت 30 مارس 2024 الموافق العشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجريا، 14 ساعة و11 دقيقة، وتزداد تدريجياً مع تقدم الشهر الكريم.