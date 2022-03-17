قبل العيد.. اعرف إزاي تعمل مشروع بسكويت وتكسب 127 ألف جنيه

أسابيع قليلة تفصلنا عن عيد الفطر، ومن الأكلات التي يشتهر بها «الكحك والبسكويت»، لذلك يقدم لك «الوطن» دراسة جدوى نشرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمشروع صناعة بسكويت العجوة، وهو منتج رائج في كل الأوقات وليس الأعياد فقط، إذ يعتبره الكثير من الأشخاص وجبة خفيفة خلال اليوم، لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية وقيمة غذائية عالية، التي تمنحهم الطاقة لاستكمال يومهم.

يذكر أن القطاع المصرفي الحكومي يكثف جهوده لتنفيذ مبادرة البنك المركزي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مالية قيمتها 5%، لدعم الشباب من الجنسين، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة خاصة ربات البيوت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

اقرأ أيضا افتح مشروع تصنيع إبر ودبابيس واكسب 200 ألف جنيه.. هتحتاج 8 عمال بس

دراسة جدوى مشروع بسكويت العجوة

المنتج النهائي: بسكويت بالبلح في عبوة نصف كيلو جرام.

الآلات والمعدات: عجانة، مفرمة فرن للتسوية، ماكينة غلق أكياس التعبئة، صاجات تسوية، حوض صلب.

الخامات: عجوة منزوعة النوى، دقيق، سكر، سمن نباتي، لبن جاف، مواد حافظة، بكنج بودر، خميرة، مياه.

عمر المشروع: 5 سنوات.

العمالة: 5 عمال.

الاستثمارات الكلية للمشروع: 191 ألف جنيه.

البنك يمول المشروع بـ: 153 ألف جنيه.

صافي الأرباح المتوقعة في السنة الأولى: 127 ألف جنيه.

صافي الأرباح المتوقعة في السنة الخامسة: 175 ألف جنيه.

ونوهت منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جميع الأرقام المالية استرشادية قابلة للزيادة أو النقصان على حسب أسعار السوق.