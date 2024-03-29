طريقة عصير المانجا بسر صنعة المحلات.. ضاعفي كميته بمكون واحد

عصير المانجو من العصائر المميزة، التي يعشقها الصغار والكبار، إلا أنه يتميز بمذاق مختلف في المحلات مقارنة مع العصير البيتي، ويوجد سر يعطي نفس الطعم والقوام للجاهز، بالإضافة إلى مضاعفة الكمية بمكون متوفر في الأسواق وسعره بمتناول الجميع.

وأوضحت الشيف هالة فهمي طريقة بسيطة، للحصول على نفس طعم عصير المانجو بالمحلات.

مقادير عصير المانجو

4 حبات مانجو زبدية مقشرة.

نصف كيلو قرع عسلي مقطع ومقشر.

سكر.

مياه.

طريقة عصير المانجو

تعد أفضل نوع «مانجا» لعصير المانجو، هي الزبدية الطرية وليست الجافة، وتتميز بكبر الحجم والسكر المعتدل.

سر عصير المانجو الجاهز

أما عن سر صناعة عصير المانجو في المحلات، هو القرع العسلي، إذ يعطي قوامًا ثقيلًا، مع الاحتفاظ بطعم المانجو الأصلي، وهو سر القطع التي توجد في العصير.

تبدأ الخطوة الأولى بوضع قطع القرع في الوعاء، وإضافة القليل من السكر، مع كمية من المياه، وكمية بسيطة من المياه، ويغطى الوعاء، ويرفع على النار، حتى يتم سلقه نصف سلقة، مع ملاحظة عدم التخلص من المياه تمامًا، لأنها تحتوي على السكر الطبيعي للقرع العسلي.

عصير المانجو مثل الجاهز

الخطوة الثانية يضاف القرع بالمياه الخاصة به، إلى قطع المانجو، ثم تضاف في الخلاط ويتم الضرب، حتى يتحول إلى عصير قوامه ثقيل، وبه قطع صغيرة، وعند الوصول إلى هذا القوام، يصبح مذاق العصير نفس مذاق المحلات، ويتم وضعه في الكاسات وتقديمه للضيوف.