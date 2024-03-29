تراجع كبير بأسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم.. «عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024، خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، تراجعا، يقدر بنحو 30 جنيهاً، مقارنة بأسعار منتصف التعاملات، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار21 ليسجل 3090 جنيها، للشراء بدون مصنعية، خلال بداية التعاملات المسائية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر استقراراً بمحلات الصاغة بدون مصنعية، حيث سجل نحو 3531 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 3090 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2648 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل نحو 2065 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024، تراجعاً كبيراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 24720 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2233 دولار.