الورقة البيضاء وعلاقتها بوعد «بلفور».. مليحة يكشف دور بريطانيا في احتلال فلسطين

تحدث الفنان سامي مغاوري، راوي مسلسل مليحة، عن الورقة البيضاء التي طرحتها بريطانيا في مارس 1939، وكانت تنص على إقامة دولة يهودية في فلسطين، تأكيدًا لما جاء في وعد بلفور.

بعد فشل مؤتمر لندن 1939، قام أحد المسؤولين في الحكومة البريطانية بكتابة الورقة البيضاء في مارس من العام نفسه، تلك الورقة التي كانت تدعو لإقامة وطن يهودي في فلسطين خلال 10 سنوات، بدلاً من تقسيم فلسطين.

وذكر كتاب «لبنان والعروبة الهوية الوطنية وتكوين الدولة»، تأليف رغيد الصلح، أن الحكومة البريطانية أصدرت الورقة البيضاء بعد فشل مؤتمر لندن في فبراير1939، مدعين أن ذلك حلا للقضية الفلسطينية، وحددت الورقة هجرة 75 ألف يهودي إلى فلسطين من 1939 إلى 1945، كما وضعت بعض القيود بين العرب واليهود، بالإضافة إلى أن الورقة جاء فيها وعد بتهيئة الأرض لإنشاء دولة في فلسطين.

قصة مسلسل مليحة

يحكي مسلسل مليحة عن قصة عائلة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، ولكن تتعرض هناك لهجوم إرهابي من جماعة مسلحة، يؤدي إلى مقتل والدي «مليحة»، وتقرر الشابة التي تعمل ممرضة العودة إلى مصر رفقة جديها، من ثم ينتقلون إلى فلسطين، وفي طريق العودة واجهت الأسرة العديد من الصعوبات، ووجدوا ضابط جيش مصري يساعدهم على العودة، ويقوم بدوره الفنان «دياب».

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته عدد من فناني مصر وفلسطين، أبرزهم سيرين خاص وأشرف زكي وميرفت أمين وأمير المصري.