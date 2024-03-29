الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: التضخم يسير وفق التوقعات ولا داعي لخفض سعر الفائدة

أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك المركزي الأمريكي لن يتعجل حيال قرار خفض أسعار الفائدة.

بنك الاحتياطي الفيدرالي

وقال باول خلال فعالية يوم الجمعة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، إن بيانات التضخم الحديثة التي صدرت في وقت سابق تتوافق إلى حد كبير مع توقعاتنا.

خفض أسعار الفائدة

وأضاف «رئيس الاحتياطي الفيدرالي» ليس من الأفضل أن نتجه لـ خفض أسعار الفائدة حتى يثق المسؤولون في أن التضخم يتحرك بشكل سليم نحو هدفهم البالغ نسبته 2%، مشيرا من الجيد أن نرى شيئاً يأتي متماشياً مع التوقعات"، وفق تصريحات باول، مضيفاً أن البيانات الأخيرة ليست جيدة كما توقعها صناع السياسة النقدية في العام الماضي.

صناع السياسة النقدية

وكشفت بيانات حكومية صدرت اليوم، عن تباطأ المقياس الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي الشهر الماضي، بعد زيادة أكبر مما تم الإبلاغ عنه سابقًا في يناير.

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في فبراير، بعد زيادته 0.5% في الشهر السابق، مسجلًا أكبر زيادة متتالية في عام.