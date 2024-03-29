نلبس صيفي ولا شتوي.. «الأرصاد» تكشف مفاجأة عن طقس عيد الفطر

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية شديدة خلال الفترة الحالية في عدة محافظات، نتج عنها سقوط أمطار غزيرة ونشاط رياح، بسبب تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ما أثار التساؤل حول: «يا تري هنلبس صيفي ولا شتوي».

حالة الطقس في العيد

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس في العيد تقلبات جوية كبيرة، وذلك لأنّ العيد يقع في فصل الربيع، الذي يشهد تصارعًا واختلافًا كبيرًا في الكتل الهوائية.

وتابع «القياتي» أن متوسط درجات الحرارة في العيد تكون ما بين 26 و29 درجة مئوية، بالنسبة للقاهرة الكبري خلال ساعات النهار، وتقل عن هذا المعدل كلما اتجهنا شمالا إلى محافظات السواحل الشمالية، وترتفع عن هذا المعدل قليلا كلما اتجهنا ناحية الجنوب في اتجاه محافظات الصعيد، طبقًا للبيانات المناخية، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة، وفي نفس الوقت مائلة للبرودة.

نصائح الأرصاد الجوية

ونصح عضو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بضروري توخي الحذر فيما يتعلق بتبديل الملابس خاصة في الليل؛ نظرًا لاختلاف درجات الحرارة في النهار والليل، مشيرًا إلى أهمية ارتداء ملابس إضافية خلال ساعات الليل، وارتداء الكمامات في النهار؛ خاصة مرضى الحساسية، لأن هذه الفترة تشهد حدوث رياح الخماسين، المثيرة للأتربة.