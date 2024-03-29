سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-3-2024 وفق آخر تحديث

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 29-3-2024 حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، وفق آخر تحديث مسائي لمواقع البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لمواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي نحو 12.92 جنيه للبيع و12.9 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 12.92 جنيه للبيع و12.91 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

لامس سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية نحو 12.92 جنيه للبيع و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 12.92 جنيه للبيع و12.90 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 12.92 جنيه للبيع و12.87 جنيه للشراء.