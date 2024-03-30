دعاء ليلة القدر للأبناء.. «اللهم ارزق أبنائي العلم والإيمان»

الأبناء هم أغلى ما يملكه الإنسان، ولذلك يعد دعاء ليلة القدر للأبناء، من أبرز الأدعية في تلك الليلة المباركة، وذلك طمعًا في أن يكتب الله لهم الهداية والتوفيق والرزق والصلاح والفلاح، لأن الوالدين يسعدان دائمًا إذا كان أولادهما في أفضل حالٍ ومحفوظين من أي شر أو سوء.

دعاء ليلة القدر للأبناء

وحول دعاء ليلة القدر للأبناء، فقد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» عددًا من الأدعية للأبناء لترديدها في شهر رمضان أو غيره من الشهور الأخرى، ومنها: «اللهم إني أسالك في ليلة القدر العفو والعافية لأبنائي اللهم احفظهم لي ووفقهم لطاعتك يارب، اللهم إني أسألك في ليلة القدر أن ترزق أبنائي العلم والإيمان والأخلاق الحسنه وأبعد عنهم رفقاء السوء وارزقني برهم وطاعتهم في الحياه وبعد الممات».

«اللهم إن كانت ليلة القدر اهدي أبنائي، اللهم أرضى عنهم، اللهم ردهم إليّ ردًا جميلا، استودعتك ربي ليلة القدر ما أخاف حدوثه ولا أريده أن يحدث واستودعتك ربي كل دعوة دعيتها وفوضتها لك، اللهم أني استودعك أيامي فأريني فيها ما يسرني وأبعد عني وعن أولادي ما يضرنا، اللهم إن كانت ليلة القدر أحفظ لي أبنائي وارزقهم القناعة والرضا، ونزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك، اللهم ارزقني وارزق أبنائي وأهلينا وجميع المسلمين بركة ليلة القدر، واقسم لنا من خيرها وبركتها ورزقها وصلاح حالنا وأحوالنا برحمتك يارحيم».

أجمل دعاء في ليلة القدر للأبناء

«اللهم إنّي أسألك بأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم، أن تبارك لي في أبنائي وذرّيتي، ولا تضرّهم وأن توفّقهم لطاعتك، وأن ترزقني برّهم، اللهم هب لأولاد المسلمين مثل ما سألتك لأولادي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبهم، وشفاءً لصدورهم، ونورًا لأبصارهم، اللهم فرّح بهم نبيك المختار، وأهدهم لما تحبّه وترضاه، واجعلهم ممن تواضع لك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النّبي الأمين وعلى آلهِ وصحبه أجمعين».

«اللهم تقبل دعائنا ولا تردنا خائبين في ليلة القدر يارب احمي أبنائي واحفظهم وأنت خير الحافظين.اللهم ارزق أبنائي وزوجي وأصدقائي أحبتي فرحه تنسيها كل حزن وخير يعوضها عن كل حرمان وفرج يرفع عنها كل كرب وبلاء، اللهم في ليلة القدر إني استودعتك أبنائي عطر بين الناس سمعتهم وبارك في كل أيامهم وأعمالهم واجعل خيرة الناس أصحابهم واجعلهم مصدر فخرنا في دينهم ودنياهم».

«اللهم جنب أبنائي وذريتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك، وأتمّها عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم فجّر ينابيع الحكمة من قلوبهم، وأجرها على ألسنتهم. اللّهم امنُن عليهم بكلّ ما يصلحهم في الدنيا والآخرة، ما ذكرت منها وما نسيت، أو أظهرت أو أخفيت أو أعلنت أو أسررت، اللهم اجعلهم من الموسع عليهم في الرزق الحلال، المعوذين من الذلّ إلّا لك، والمُجارين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك».