رسالة غير متوقعة من «كوكا» في ليلة انتصار الأهلي.. ما سر الاحتفال الغامض؟

بطريقة غلب عليها الحزن والألم، رفع أحمد نبيل كوكا جوهرة الأهلي، يده بإشارة غامضة أثناء احتفاله بهدفه الأول في البطولات الإفريقية، في مشهد هز مشاعر الجماهير، خاصة بعدما اعترف أنها إشارة إلى والده الراحل قبل أشهر قليلة، فما سرها وماذا قال عنها؟

سر الاحتفال الغامض لأحمد نبيل كوكا في لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

لم يكتف أحمد نبيل كوكا بحركته التي أثارت الغموض حول ماهيتها وسببها والسر خلفها، أثناء احتفاله بهدفه في شباك سيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي كان السبب الوحيد لانتصار المارد الأحمر في ليلة حاسمة من ليالي دوري أبطال إفريقيا، بل رفع «الشنكار» الخاص به، لتظهر عليه صورة والده الراحل، الذي كان رفيق رحلة صعوده في الملاعب حتى وصل إلى حلمه، بارتداء قميص المارد الأحمر.

«كل تفصيلة صغيرة كانت بيني وبينك إذا كان في الكورة أو حياتك الخاصة هتفضل موجودة، بكل التفاصيل اللي كنت بتعملها، يوم مميز بالنسبالي بأول جول ليا مع الأهلي كنت أتمنى تكون موجود معايا، الله يرحمك يا بابا».. كانت تلك كلمات أحمد نبيل كوكا لوالده، في رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع «فيسبوك».

وكشف «كوكا» صاحب هدف فوز الأهلي على سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، السر وراء الحركة التي اعتمدها في احتفاله بهدفه، وذلك من خلال نشر صورة والده الذي كان يفعل الحركة ذاتها؛ للاحتفال بأهداف الأهلي.

ونجح الأهلي في اقتناص الفوز من سيمبا التنزاني على أرضه ووسط جماهيره، ليسهل مهمة التأهل من القاهرة، خلال مباراة الإياب، المقرر لها يوم 5 من شهر أبريل المقبل.