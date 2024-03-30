تواصل القنوات الفضائية عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان، ومن بينها مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، الذي بدأ عرضه في منتصف شهر رمضان، وتُعرض الحلقة 5 على قناة DMC.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 على قناة DMC اليوم

أما عن موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، فيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً، والإعادة في الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أما عن ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، فقد شهدت الحلقة أحداثًا مثيرة، منها تعرض شقيق «آسر ياسين»، لأزمة مالية ضخمة.

خطر على بال شقيق آسر ياسين فكرة بيع المحل الخاص به هو وزوجته، فذهب إليها حتى يقنعها بذلك، ولكنها رفضت، فاضطر إلى بيع سيارته لسداد ديونه، وحل الأزمة المالية المتعثرة، ثم اتجه إلى منزله ليخبر زوجته، ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بالطلاق.