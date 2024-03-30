ترغب الفنانة غادة عبد الرازق «الدكتورة عايدة» في الانتقام من عائلة زوجها، بعد تسببها في خسارة شقيقها وتدبير مؤامرة للتخلص منها، لتتصاعد الأحداث ويتابع الجمهور في ترقب مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 20.

وتتعرض غادة عبد الرازق إلى تحديات عديدة، لمواجهة عائلة الغول والانتقام منها، وظهر ذلك خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ19، إذ ذهبت إلى الغول الذي رفض رؤيتها بعد حصوله على معلومات تؤكد محاولاتها وخططها المستمرة لقتله، لتحقق انتقامها منه بعد تسببه في مقتل شقيقها، إضافة إلى أنّ أحد أفراد العائلة أوقع بشقيقتها الصغرى، فضلا عن تدبير أفراد عائلة «الغول» حادث لقتلها، مما جعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 20.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 20

ومواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 20، تعرضها القناة يوميا من خلال «برومو» المسلسل، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، وسيكون العرض الأول للحلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن حلقة الإعادة الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً، في اليوم التالي.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين، أحمد ماهر، رياض الخولي، والعمل الفني من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.