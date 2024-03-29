مسلسل صيد العقارب الحلقة 19.. مواجهة صعبة بين غادة عبدالرازق وزوجة شقيقها

خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولته الفنانة غادة عبد الرازق، بدور «عايدة»، ظهرت الفنانة منال سلامة، التي تجسد شخصية «عفاف» زوجة المقتول «علي» الفنان محمود عبد الغني، شقيق «عايدة»، معاتبة غادة عبد الرازق بعد اكتشاف السر الذي تخبئه عن عائلتها، بهروب قاتل شقيقها.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب

ظهرت غادة عبد الرازق في أحداث الحلقة 19 مع «الضابط حسام» الذي يساعدها على الوصول لحق شقيقها من عائلة الغول، ليختتم حديثه معها عن «سامح» الفنان أحمد ماجد، موضحًا في ثنايا الموضوع تفاصيل هربه.

ولسوء حظ «عايدة» كانت «عفاف» زوجة شقيقها، في حديقة المنزل تستعيد ذكرياتها مع زوجها المتوفي، لتسمع عن طريق الصدفة خبر هرب «سامح»، ما أثار غضبها، وجعلها تعاتب «عايدة»، موبخة إياها بسبب إهدار حق «علي»: «دم علي مينفعش يضيع هدر يا عايدة».

غادة عبدالرازق تحاول تهدئة زوجة شقيقها

حاولت «عايدة» تهدئتها، حتى لا يصل الصوت إلى والدها «حسن ضرغام» الفنان أحمد ماهر، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءا، إذا علم بهرب «سامح»، مطمئنة إياها بقرب الوصول إليه، كما أوضحت لها تفاصيل ما تقوم به من أجل العثور عليه، وقد باءت محاولات «عايدة» بالفشل، إذ «بثت» عفاف في قلبها الإحباط من الوصول إلى «سامح»، قائلة: «مفيش قاتل هربان بيرجع».

واختتمت أحداث الحلقة بمعرفة «عايدة» مكان «أدهم» و«نورة» اللذان هربا واستأجرا شقة، عبر الرجل الذي جندته، لمراقبة عائلة الغول ومتابعة الأحداث أول بأول.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث العمل الدرامي صيد العقارب في إطار قضية اجتماعية، تشمل في طياتها كثير من القضايا، التي تتنوع بين مشكلات الثأر في محافظات الصعيد، والخيانة بين الأزواج، كما يبرز مشكلات الشخصية الضعيفة في الحياة، وفي الجانب الآخر يوضح تفاصيل الشخصيات المستبدة ومصيرها، في إطار من التشويق مليء بالصراعات، خاصة بين عائلتي الغول وضرغام.