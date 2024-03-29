مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق.. الجمهور يتوقع ما سيحدث

قررت غادة عبد الرازق الانفصال عن زوجها، بعد وفاة شقيقها في مسلسل صيد العقارب، بفعل عائلة زوجها، الذين يدبرون لها المكائد بشكل مستمر للإيقاع بها، وترتب على ذلك فقدان والدها النطق فترة قصيرة، ومن هنا قررت الانتقام بطريقتها، مستخدمة عقلها وذكائها بعيدا عن التهديدات الفارغة، لينتظر الجمهور، مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق.

ومن المتوقع خلال مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق، انتقامها من عائلة «الغول»، إذ توقع الجمهور أن هدوئها خلفه سر كبير، وخطة قوية للانتقام بطريقة غير متوقعة من عائلة الغول، حتى تشفي غليلها منهم، بعدما غدروا بشقيقها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق

كما توقع البعض أن غادة عبد الرازق، قد تعود إلى زوجها كما كانت، بإظهار نظرات الحب، وتوجيه عبارات توحي بتخليها عن فكرة الانتقام، للتقرب من عائلة «الغول» مرة أخرى، ثم تبدأ في تحقيق خطتها الشريرة، والانتقام منهم بطريقة غير متوقعة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

تتصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب، في كل حلقة، وتشوق غادة عبد الرازق الجمهور، لإصدار التوقعات والأحكام على الشخصيات، من خلال التفاعل معهم، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، ويعرض المسلسل على شاشاة قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان، العرض الأول للحلقة يبدأ عند الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن الإعادة 1:45 مساء، والساعة 2:45 صباحًا، في اليوم التالي للحلقة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تلعب الفنانة غادة عبد الرازق، دور إمرأة قوية خلال مسلسل صيد العقارب، وترغب في الانتقام من عائلة «الغول»، ويشاركها في العمل الدرامي كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.