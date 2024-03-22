طقس المحافظات في الأيام المقبلة.. سقوط الأمطار ونشاط للرياح

موجة من اضطرابات الأحوال الجوية وتساقط أمطار، تشهدها حالة الطقس في الأيام المقبلة، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إذ تستمر التقلبات الحادة والسريعة بالتزامن مع انطلاق فصل الربيع 2024، الذي يفصل بين فصلي الشتاء والصيف بتقلباتهما الجوية من برودة وأمطار إلى حرارة ورطوبة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، توقعات الطقس في الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة لمدة أسبوع، وتفاصيل تساقط الأمطار، فضلًا عن الظواهر الجوية.

طقس اليوم وغدا

وتشير توقعات طقس الأيام المقبلة، إلى أنّه من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، إذ إنّ طقس اليوم والغد في مصر، يشهد برودة على السواحل الشمالية الغربية، ويكون مائلًا للدفء على معظم الأنحاء، بينما يكون دافئًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وحارًا على أقاليم جنوب الصعيد، يتحول إلى بارد خلال الصباح الباكر وفي الليل.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر بعد انخفاضها بجميع المحافظات ضمن توقعات طقس الأيام المقبلة كما يلي:

وتوضح الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأيام المقبلة التي تشهد عودة تساقط الأمطار مجددًا إذ تكون متفاوتة الشدة كالآتي:

السبت 23 مارس 2024: تساقط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق في أغلب المحافظات.

الأحد 24 مارس 2024: تساقط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري، والسواحل الشمالية، والصحراء الغربية، وسيناء، بنسبة حدوث تتراوح بين 30 وحتى 40% على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، والصحراء الغربية، فيما تكون مثيرة للرمال والأتربة على البحر الأحمر خلال فترات متقطعة.

الاثنين 25 مارس 2024: نشاط الرياح على جنوب سيناء خلال فترات متقطعة.

وتظل الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في حالة طقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، هي نشاط حركة الرياح على غرب البلاد خلال فترات متقطعة.