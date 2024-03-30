موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام اليوم العشرين من شهر رمضان، بالتزامن مع موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024، ويستعد آلاف المسلمين لصيام اليوم الأخير من أيام المغفرة، فضلًا عن استعدادهم لصيام العشر الأواخر من رمضان، إذ يختلف موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة كل يوم عن الذي يسبقه وفقًا لمواعيد الشروق والغروب.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 30-3-2024، الموافق 20 رمضان 1445، فضلًا عن مواقيت الصلاة وموعد الشروق اليوم، وعدد ساعات الصيام.

ويحين موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت الموافق 20 رمضان، مبكرًا بمقدار دقيقتين مقارنة بالأمس وكذلك موعد الشروق، فيما تأتي مواقيت السحور والإمساك مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة، بينما يزداد عدد ساعات الصيام بمقدار دقيقتين.

أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 30-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة 4:21 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور الساعة 2:01 صباحًا ويستمر حتى وقت الإمساك الساعة 4:01 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويأتي موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم السبت 20 رمضان في تمام الساعة 4:41 صباحًا، أي بعد رفع أذان الفجر بنحو 20 دقيقة بحسب بيان سابق للأوقاف، بينما تشرق الشمس في تمام الساعة 5:48 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 30-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 30-3-2024 في الفيوم نحو 14 ساعة و13 دقيقة، بينما تكون مواقيت الصلاة كالآتي:

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:32 مساءً.

موعد صلاة التراويح: تقام عقب الانتهاء من إقامة صلاة العشاء.

موعد صلاة التهجد: تبدأ بعد الساعة 12:00 منتصف الليل مباشرةً.