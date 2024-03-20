10 معلومات عن محمد علي رزق بعد تألقه.. شقيق غادة عبدالرازق بصيد العقارب

مظاهر حب على مواقع التواصل الاجتماعي، انطلقت منذ الدقيقة الأولى لظهور الممثل الشاب والصاعد بقوة محمد علي رزق، الذي أبهر الجميع بأداء غير متوقع، وخروجه من عباءة الكوميديا من أجل ارتداء أخرى درامية، ليحصل على ختم الجدارة من الجماهير.. فمن هو وما أبرز المعلومات عنه؟

من هو محمد علي رزق؟

محمد علي رزق أو مصطفى درغام في صيد العقارب، يلعب دور شقيق غادة عبدالرازق «عايدة»، ليتقن دور شخصية رجل من ذوي الهمم، يعاني من إعاقة لم تمنعه من الحركة لكنها تعيقها بعض الشيء، ومع تسارع الأحداث واحتدام الصراعات بين عائلتي درغام والغول في المسلسل، تظهر موهبة «رزق» الاستثنائية في التعامل مع الأزمات التي تواجهه وعائلته برضا وصبر، رغم الحرب الدائرة من حوله، وإرغامه على ترك زوجته.

معلومات عن شقيق غادة عبدالرازق في صيد العقارب

نال درغام إشادات واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتابعون المسلسل منذ الحلقة الأولى لعرضه، في إشارة إلى أنه تم إعادة اكتشاف موهبته التي لم تظهر بهذا الشكل في مشاركاته خلال أعماله الماضية.

محمد علي رزق، صاحب الـ37 عامًا، يملك في رصيده عشرات الأعمال الفنية سواء سينما أو دراما، ورغم ذلك، إلا أنه حصل على نجومية وشهرة استثنائية خلال الحلقات التسعة التي جرى عرضها منذ بداية رمضان 2024، ويعد أول أعمال مسلسل المغامرون الشهير الذي كان من إنتاج قطاع الأطفال.

لكن بدايته الحقيقة التي جذبت الأنظار له، كانت مسرحية قهوة سادة، التي قدمها بالتعاون مع عدد من الشباب، معظمهم نجومًا في الوقت الحالي، وكانت من إخراج خالد جلال.

عن حياته الشخصية، تزوج محمد علي رزق من سارة فهيم، بعد قصة حب لم تدوم طويلًا، لينفصلا بعد عام ونصف تقريبًا، وبعد فترة قليلة، أعلن الممثل الشاب عن زواجه للمرة الثانية، من مهندسة الديكور نورين ماهر.

أما عن أبرز أعماله، فشارك محمد علي رزق في العديد من الأعمال المختلفة، ويظهر في أكثر من شخصية مختلفة خلال شهر رمضان لعل أبزرها صيد العقارب وجودر بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية، ويلعب دور شامع ابن شمعة في حكايات ألف ليلة وليلة، كما خاض أدوار هامة أيضًا مثل فيلم الحرب العالمية الثالثة، عندما لعب دور رأفت الهجان.

وفي مسلسل الرجل العناب، كان يلعب دور بهجت الصحفي، كما شارك أيضًا في مسلسل الكبير أوي في الجزء الأول، وتامر وشوقية الجزء الرابع، وشارك أيضًا في مسلسل عايزة أتجوز بطولة هند صبري.

يؤمن محمد علي رزق بقدرته على التلون في أدواره، وتقديم جميع الأدوار المختلفة ورغبته في ذلك، خاصة أنه يجيد الوقوف على خشبة المسرح وأمام كاميرات التلفزيون والسينما، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: «أعمل بشكل متوازن على مستوى المجالات كافة، من أجل التواجد بشكل كبير والتطوير من أدائي، لكن مهما بلغت الأعمال التي أشارك بها يظل المسرح أبو الفنون والمحرك الأول».