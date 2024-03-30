متى تبدأ ليلة 21 من رمضان.. أكثروا الدعاء في أولى الليالي الوترية

تبدأ ليلة 21 من رمضان من مغرب اليوم السبت وحتى فجر الأحد، وتعتبر هذه أول الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وهي إحدى الليالي المرجح أن تكون ليلة القدر لذلك يسعى جميع المسلمون في كل مكان على اغتنماها والسعي لاقتناصها إذ كانت ليلة القدر، ويكسب ثوابها كإحدى ليالي شهر رمضان المبارك، ويكسب فضلها.

ليلة 21 من رمضان

وليلة 21 من رمضان هي أولى الليالي الوترية، المرجح أن تكون ليلة القدر، وتبدأ اليوم لذلك يبحث كثير من الناس عن دعاء هذه الليلة المباركة، وأفضل الأعمال المستحبة لاستقبال أول الليالي الوترية، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمّ المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، أخرج الترمذي في السنن عنها أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال - صلوات الله وسلامه عليه - قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعف عنِّي).

أفضل الأدعية في ليلة 21 من رمضان

ويعتبر الدعاء من أفضل الأعمال المستحبة في ليلة 21 من رمضان والاستعداد لليلة القدر والنيل من نفحات هذه الأيام المباركة والنهل من خيراتها، ومن هذه الأدعية التي وردت عن السلف الصالح:

- إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

- إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عـبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

- اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

- اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب.

- اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك، يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

- اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب.

- اللهم اجعل اسمي وذريتي في هذه الليلة من السعداء، وروحي مع الشهداء، وإحساني في عليين، وإساءتي مغفورة.

- اللهم افتح لي الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسدّه عني، وارزقني رزقًا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

- اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.