تفاصيل أول صلاة تهجد بمحافظة الشرقية.. اعرف موعد إقامتها

يستعد أهالي محافظة الشرقية، لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم 2024، لذا يحرصون على معرفة تفاصيل أول صلاة تهجد، والتي تبدأ اليوم، تزامنا مع بدء الاعتكاف داخل المساجد التي حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.

أول صلاة تهجد في محافظة الشرقية

ومن المعروف أن صلاة التهجد تطوعية يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء والتراويح ويستمر إلى قبل طلوع الفجر، إلا أن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الآخِر، إذ يؤديها المعتكفون والأهالي داخل المساجد بدايةً من الساعة الثانية عشرة، وتعد هذه الليلة أول ليلة تشهد صلاة التهجد لهذا العام.

تخصيص أكثر من 600 مسجد للاعتكاف وأداء صلاة التهجد

وكانت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية أعلنت عن تخصيص أكثر من 600 مسجد للاعتكاف خلال شهر رمضان الكريم ، وهذه المساجد موزعة على جميع مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة لمن يريد الاعتكاف والإكثار من الطاعات والعبادات خلال شهر رمضان ومنها صلاة التهجد .

وأشارت المديرية إلى أن السنة النبوية لم تحدد عدد ركعات ثابتة لصلاة التهجد، بل إن الأمر مفتوح للمسلم على قدر استطاعته، وأقل ركعاتها اثنتين.