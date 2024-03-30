مسلسل جودر الحلقة الخامسة.. هل تستمر شواهي في الوقيعة بين الأخوين؟

بدأت الفنانة نور «شواهي»، في إشعال نار الفتنة بين ياسر جلال «جودر» وأخيه سالم الذي يؤدي دوره وليد فواز، لكي تصل إلى مطامعها وتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الخامسة.

وتستمر شواهي، في أفعالها من أجل تضييق الخناق على جودر ليلجأ لها وتستطيع السيطرة عليه لتحصل على كنز الحكيم الشمندر، والذي اسم جودر ابن عمر المصري ليكون مفتاح الكنز وحاميه، فهل ستنجح شواهي في خططها؟ هذا ما نتابعه في مسلسل جودر الحلقة الخامسة التي ستعرض الليلة.

مسلسل جودر الحلقة الخامسة

وقررت شواهي في الحلقة السابقة من المسلسل الذهاب إلى مصر لتعمل راقصة في الملهي الذي يسهر فيه سالم شقيق جودر حتى تجعله يتعلق بها وتراوغه، حيث قالت له إنها لن تستطيع أن تكون له، لأنه يحصل على المصروف الخاص به من أخيه الأصغر، لنرى ماذا سيحدث من مخططات أخرى من قبل شواهي في مسللس جودر الحلقة الخامسة.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، وياسمين رئيس، واللبنانية نور، ووليد فواز، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد فتحي، وغيرهم.