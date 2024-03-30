أحداث مشوقة من المنتظر أن يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 20، بطولة الفنانة ريهام حجاج، بناء على الأحداث التي وقعت خلال الحلقات الماضية، إذ وقعت صدفة في ورطة كبيرة، بعدما حاولت مساعدة إحدى طلابها بعد معرفة أمر حملها من زميلها بزواج عرفي، وقامت باصطحابها لطبيب، إلا أن والدة الطالبة جاءت واتهمت «صدفة» بأنها سيئة السمعة.

مسلسل صدفة الحلقة 20.. هل تنهار ريهام حجاج من الصدمة؟

وينتظر جماهير ومتابعو الفنانة ريهام حجاج، أحداث مسلسل صدفة الحلقة 20، خاصة بعدما كشفت أحداث أمس عن نوايا «طارق» عصام السقا، الذي يحاول أن يثبت لـ «صدفة» حبه، لكن كشفت الأحداث عن وجه الحقيقي، وإنه يحاول النصب عليها، والاستيلاء على أموالها وأموال والدها، كما أنه على علاقة بفتاة أخرى.

ويبقى السؤال بشأن حلقة اليوم: هل تكتشف «صدفة» نوايا عصام السقا «طارق» نحوها، وتنهار من الصدمة؟ أم تظل مخدوعة فيه؟

ومسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، عصام السقا، خالد الصاوي، ويعد التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل.