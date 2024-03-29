إمام مسجد الحسن: «لو فقدت شخص وحاسس بألم الفراق» شاركه أعمال الطاعات بالنية

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الحسين – رضوان الله عليه، إنَّه بدخول شهر رمضان المبارك يشعر البعض بفقدان عزيز لديهم: «وجع القلب عليه مع دخول رمضان وإحساس أول يوم والجلوس على السفرة ناقصة حد مهم غالي وعزيز».

شارك من رحلوا عن الدنيا عمل صالح بالنية

وأضاف «عبد السلام»، في إحدى حلقات برنامج «على باب الحسين»، والمُذاع على شاشة «تلفزيون الوطن»، أنَّه إذا كان أحد الأشخاص يتألم في شهر رمضان بسبب افتقاده عزيز لديه، فيمكنه تذكره على الدوام وبدل الحزن عليه بمشاركته نية جميع الأعمال والطاعات.

استحضر من رحلوا وهب لهم أجر عمل صالح

وتابع إمام وخطيب مسجد الحسين: «متتوجعش ولو اتوجعت فهو شعور طبيعي.. لكن خليه حاضر معاك في كل تفاصيل حياتك وشارك حبيبك اللي فقدته، وبدأت الشهر الكريم بدونه، شاركه معاك في كل عمل شاركه معاك بالنية في الصيام وفي القيام والتراويح وإطعام الطعام والزكوات والصدقات.. شاركه معاك».