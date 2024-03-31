أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024، إذ يتراجع موعد أذان الفجر بمقدار دقيقة عن اليوم الذي سبقه، في أول أيام العشر الأواخر من شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجريا الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 31 مارس 2024، الموافق 21 رمضان، الساعة 4:22 صباحا.

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وحددت إمساكية شهر رمضان، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنيا اليوم الأحد، موضحة أن وقت الإفطار سيكون الساعة 6:14 مساءً، بعدد ساعات صوم تبلغ 14 ساعة و12 دقيقة.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم

وتزداد مدة الصيام تدريجيًا على مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار، وبالتالي تتغير معها مواقيت الصلاة في المنيا اليوم وهي كالتالي:

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:31 مساءً.

المغرب: 6:14 مساءً.

العشاء: 7:31 مساءً.