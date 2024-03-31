قبل شم النسيم.. هل اختلاف لون صفار البيض يؤثر على قيمته الغذائية؟

نشرت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، بمناسبة اقتراب شم النسيم، تقريرا بعنوان هل الاختلاف في لون صفار البيض يؤثر على القيمة الغذائية للبيضة؟

وأشارت المديرية إلى أنه لا علاقة للون الصفار بجودة البيض أو النكهة أو القيمة الغذائية أو خصائص الطهي أو سمك القشرة ولكن توجد اختلافات طفيفة جدا في فيتامين A.

وأوضحت أن اللون الداكن للصفار يشير إلى وجود الكاروتين وهي صبغة طبيعية توجد في بعض النباتات، أي أنه كلما زاد وجود الكاروتين في وجبات الدجاج زادت درجة اللون الأغمق في الصفار.

ألوان الصفار

وفيما يتعلق بألوان صفار البيض الموجودة، أوضحت أنها كالتالي:

- برتقالي غامق: في الدجاج البلدي أو الدجاج الذي يأكل العلف غني بالكاروتين ويتغذى في المراعي.

- برتقالي متوسط إلى أصفر ذهبي: ينتج عن وجبات الدجاج الغنية بالنباتات الخضراء والذرة الصفراء والبرسيم والمواد النباتية الأخرى ذات الصبغة الزانثوفيل (لون أصفر) وهذا هو صفار اللون الأكثر شيوعًا الذي نراه في البيض المتاح في محل البقالة.

أنظمة التغذية

- أصفر شاحب: يكون في الدجاج الذي يتغذى على علف منخفضة الزانثوفيل (اللون الأصفر)، مثل أنظمة التغذية التي تتكون في الغالب من القمح أو دقيق الذرة البيضاء أو الشعير تنتج صفارًا أصفر باهت.