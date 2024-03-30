لماذا يختلف موعد عيد القيامة بين كنائس الشرق والغرب؟.. روما تحتفل غدا

تحتفل بعض الكنائس التي تتبع التقويم الغربي بعيد القيامة المجيد، غدا الأحد 31 مارس، حيث يترأس البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان قداس العيد القيامة غدا الأحد في بازيليك القديس البطرس في روما.

موعد احتفال الكنائس بعيد القيامة

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد 2024 يوم الأحد 5 مايو الجاري بعد انقضاء أيام الصوم الـ 55، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة مساء السبت 4 مايو بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحول سبب اختلاف الطوائف المسيحية في موعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد قال ماركو الأمين، باحث في الشأن القبطي، لـ«الوطن» إن الاختلاف في موعد الاحتفال بعيد القيامة بين المسيحيين في الغرب والشرق يرجع إلى اختلاف الدورة الفلكية التي تتبعها كل كنيسة.

وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية عدلت تقويمها أكثر من مرة وأصبح لها تقويمها المختلف وهو التقويم الغريغوري والذي يختلف عن التقويم الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم القبطي، لذلك تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد القيامة (الفصح) فى توقيت مختلف عن باقى الكنائس الشرقية الأرثوذكسية.