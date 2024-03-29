أفضل طريقة للإفطار في شهر رمضان.. 3 تمرات

يطرأ تغيير جوهري على النظام الغذائي للكثيرين في رمضان، مما قد يُثير مخاوف حول حدوث مشاكل صحية، ويُصبح السؤال المُلح: ما هي أفضل طريقة للإفطار خلال هذا الشهر الفضيل، خاصةً وأن الجسم بعد الصيام الطويل بحاجة ماسة إلى مختلف العناصر الغذائية؟

أفضل طريقة للإفطار في شهر رمضان

الدكتور داليا مرسي استشاري التغذية العلاجية، كشفت خلال حديثها لـ«الوطن»، عن أفضل طريقة للإفطار خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن أول ما يجب فعله عند سماع أذان المغرب هو تناول 3 تمرات، وبعدها شرب كوبين من الماء غير المثلج، قبل التوجه لأداء صلاة المغرب، وبعدها يعود الصائم لتناول وجبة الإفطار بطريقة طبيعية.

تناول التمر سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

نصيحة استشاري التغذية كانت مماثلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور»، إذ يعد التمر غنيًا بسكر الجلوكوز بنسبة تتراوح من 75 إلى 87%، كما أنه يحتوي على نسبة الدهون والبروتينيات، فضلاً عن فيتامين أ وب 2 وب 12، ومعادن عدة من الفوسفور والكالسيوم والصوديون والماغنسيوم.

فوائد تناول التمر

كما أن هناك عدة فوائد للتمر، مثل تقليل الإصابة بأمراض القلب والزهايمر وبعض أنواع السرطانات، وخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويساعد التمر أيضًا في الحصول على مضادات الأكسدة، حسبما أكدت «مرسي».