مائدة واحدة تجمع أهالي قرية الشوبك بالقليوبية لأول مرة في رمضان.. وفلسطين حاضرة

«رمضان في مصر حاجة تانية»، شعار رفعه أهالي قرية الشوبك، مركز شبين القناطر، في محافظة القليوبية، حيث اجتمع أهالي القرية بجميع أطيافها، شباب، وكبار، وسيدات، وأطفال، ومسلمين، ومسيحيين، ونفذوا مأدبة إفطار جماعي لأهالي القرية والقُرى المجاورة بحضور 1200 شخص لأول مرة، برعاية وتنظيم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية.

إدخال السعادة والبهجة على الأهالي

«إدخال السعادة والبهجة» هكذا أوضح الدكتور كمال سالم، منسق الإفطار وممثل الجمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من الفكرة وتنفيذها هو إدخال السعادة والبهجة على أهالي القرية جميعًا، إذ أخذت الجمعية زمام المبادرة لإقامة إفطار لأهل القرية جميعًا بهدف إحداث حالة من السعادة والبهجة، واجتماع الكل على مائدة واحدة تظهر ترابط الجميع.

إحياء عادات تجمع الأهالي والأسر في رمضان

أضاف «سالم» أن مائدة إفطار الشوبك قامت على إعادة إحياء عادة اجتماع الفلاحين للأكل سويًا، والتي كانت موجودة منذ زمن طويل، لكن مع مرور الزمن ووطأة الحياة، حدث تباعد اجتماعي، ومن هنا أرادت الجمعية علاجه بإقامة هذا الإفطار الجماعي، حيث تجمّع 1200 من الأهالي على مائدة واحدة.

أشار سالم إلى أن فلسطين كانت حاضرة في الإفطار، وجرى تزيين المائدة بأعلام مصر وفلسطين، أكد الأهالي المشاركون دعمهم لأهل غزة وتحركات القيادة السياسية لدعم القضية.

أشار «سالم» إلى أن الجمعية بدأت الإعداد للإفطار من قبل شهر رمضان: «أدرجناه ضمن أنشطتنا في رمضان مثل المساعدات العينية وتوزيع المواد الغذائية، وتوفير ما يحتاجه الناس من سلع مثل السكر والزيت، بجانب الأنشطة الثقافية، مثل مسابقة قرية تقرأ ومسابقة مصر في القرآن الكريم».