تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية.. تعرف على موعد إقامتها

استعدت المساجد لإقامة أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان اليوم 20 رمضان، حيث من المقرر بدء أداء سنة التهجد الليلة اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، في 912 مسجدا على مستوى المحافظة حددتها مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية

وتزامنا مع أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية، تستعرض «الوطن» موعد الصلاة، حيث أن صلاة التهجد تطوعية يحل وقتها بعد صلاة العشاء والتراويح ويجوز صلاتها حتى قبل طلوع الفجر، ولكن أفضل وقت لصلاة التهجد هو ثلث الليل الأخير، حيث يؤديها المعتكفون والأهالي داخل المساجد بداية من الساعة الـ12 صباحا.

موعد إقامة أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية

ومع حلول أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية، أعلنت مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، تخصيص 912 مسجدا لأداء صلاة التهجد، حيث جرى التنبيه على الاستعدادات لاستقبال المصلين لأداء العبادات طوال شهر رمضان المعظم، وخاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه من المقرر إقامة أول صلاة تهجد في محافظة القليوبية لتبدأ الليلة الساعة 12 صباحا مع أول يوم للعشر الأواخر من رمضان وهي الليلة الوترية الأولى التي يتحرى فيها ليلة القدر، حيث تصلى ركعتين ركعتين ويوتر في آخرها، وهي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن السنة النبوية لم تحدد عدد ركعات ثابتة لصلاة التهجد، بل إن الأمر مفتوح للمسلم على قدر استطاعته، فأقل ركعاتها اثنتين، ويتفق العلماء على أنها تصل إلى 11 ركعة وتنتهي بالوتر، وتستحب في الثلث الأخير من الليل وموعدها من بعد صلاة العشاء حتى الفجر.