دعاء ليلة القدر مكتوب في العشر الأواخر من رمضان.. اغتنم فضل تلك الليالي

مع بدء العد التنازلي لليالي الأواخر من رمضان، تزداد حماسة المسلمين ولهفتهم لاغتنام ثوابها، تاركين كل هم وراءهم، لينصرفوا إلى عبادة الله تعالى، والتضرع إليه بالدعاء والرجاء، في هذه الليالي المباركة، يفتح الله تعالى أبواب رحمته، وينزلها على عباده المؤمنين، ليغفر ذنوبهم، ويستجيب دعواتهم، لذلك، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء ليلة القدر مكتوب، إيمانًا منهم بفضلها العظيم، وبركة لا مثيل لها.

دعاء ليلة القدر مكتوب

وحول صيغ دعاء ليلة القدر مكتوب، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، إن من فاته القيام والدعاء في ليلة القدر فقد فاته خير عظيم، لافتا في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك صيغ متعددة للدعاء ومنها: اللهم ارحمنا برحمتك، وجُدْ علينا بفضلك ومِنَّتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

صيغ الدعاء في ليلة القدر

وجاءت صيغ الدعاء المتعددة في ليلة القدر كالتالي: اللّهم إني أسألك صدق التوكّل عليك، وحسن الظنّ بك، اللّهم ارزقنا قلوبًا سليمة، ونفوسًا مطمئنة، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب، إلهي إن كنت لا تكرم في هذا الشهر إلا من أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المُقصّر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

اللّهم أسكنّا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلّا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمنّ للمقصرين، اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت.

اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ماعلمت منه وما لم أعلم، اللهم إنا نسألك ببركة العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة القدر العظيمة أن تحفظ اليمن والبلدان العربية وتجيرها من الفتن والمعتدين، يارب اني أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي في إناء الليل والنَّهار وتركتها خطأً أو عمدًا أو نسيانًا أو جهلًا.

اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار يارب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا وغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.