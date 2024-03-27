دعاء للأب المتوفى في العشر الأواخر من رمضان.. اللهم ارحمه واغفر له

يتذكر الكثيرون الأحباء الذين فقدوهم في العشر الأواخر من شهر رمضان سواء كانوا من الآباء والأمهات أو الأبناء أو الأصدقاء، حيث تعتبر تلك الليالي المباركة مميزة، ولذلك يتطلع الكثيرون إلى معرفة دعاء للأب المتوفى في العشر الأواخر من رمضان بهدف الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

دعاء للأب المتوفى في العشر الأواخر من رمضان

ويعد دعاء للأب المتوفى في العشر الأواخر من رمضان من أفضل الأعمال التي يمكن تقدمها لهم، وفقًا لما جاء في الكتاب العزيز وسُنة النبي - صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في صحيح مسلم حديث رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»

أدعية للأب المتوفى

ومن الممكن ترديد الدعاء للأب المتوفى في العشر الأواخر من رمضان بأي صيغة، حيث لا يوجد دليل شرعي يخصص صيغة محددة للدعاء للميت، حيث إن الدعاء هو وسيلة للتخفيف عن المتوفى في قبره، ويصله الدعاء ويرفع عنه العذاب ويُنير له القبر ويؤنس وحشته ووحدته.

من بين الصيغ التي يمكن ترديدها:

اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

اللهم اجعل من رحل من حياتنا وترك في قلوبنا ألم الفراق في جنات النعيم.. اللهم قه فتنة القبر وعذاب النار.. ربنا اغفر له وارحمه إنك أرحم الراحمين.

اللهم أصبح عبدك فلان قد تخلى من الدنيا وتركها لأهلها، وافتقر إليك واستغنيت عنه، ولا نعلم إلا خيرا، وأنت أعلم به، وكان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، فاغفر له وتجاوز عنه.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة النار.

اللهم اغفر لأبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما أسرَّ وما أعلن، وما أنت أعلم به منه، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، وأنقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.