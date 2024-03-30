حكاية النشيد الوطني بلادي بلادي.. ظهر في الحلقة 20 من يحيى وكنوز 3

يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما التاريخية في أرض الحكايات، حيث شهدت الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز 3 أحداثا عديدة منها مقابلة جميلة للملكة كليوباترا، وألقت الحلقة الضوء على النشيد الوطني «بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي»، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير هذا النشيد الوطني.

حكاية النشيد الوطني

يرجع النشيد الوطني «بلادي بلادي» إلى خطبة الزعيم مصطفى كامل التي ألقاها عام 1907، قائلا: «بلادي بلادي لكِ حبي وفؤادي.. لك حياتي ووجودي، لك دمي، لك عقلي ولساني، لك لُبي وجناني، فأنت أنت الحياة.. ولا حياة إلا بك يا مصر»، حيث ألهمت كلماته الشاعر محمد يونس القاضي وقام بكتابة أبيات وطنية تعبر عن تلك الحالة، ولكنه لم يكن يعلم أنّ تلك الكلمات سوف تصبح بعد 72 عاما النشيد الوطني للجمهورية مصر العربية.

في عام 1917، التقى الشاعر محمد يونس بالملحن سيد درويش، حيث خلال هذا اللقاء تم إنتاج العديد من الأغاني المهمة بين الوطني والعاطفي، ومع نفي الزعيم سعد زغلول في عام 1919 اندلعت الثورة، قام «القاضي» بكتابة كلمات «بلادي» التي كانت مستلهمة من خطبة الزعيم الراحل وتولى «درويش» تلحين تلك الكلمات.

وصدر قرار جمهوري من السادات في عام 1979 بتغيير السلام الجمهوري إلى نشيد «بلادي بلادي» للملحن الراحل سيد درويش، حيث تم عزف اللحن للمرة الأولى أثناء عودة السادات إلى أرض الوطن، وذلك بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد، وحينها وقف الموسيقار محمد عبدالوهاب يقود الفرقة الموسيقية في المطار، وفي عام 1982 صدر قرار ينص على أن تصاحب كلمات المقطع الأول من نشيد «بلادي» النوتة الموسيقية في جميع الاحتفالات الشعبية والوطنية ومن هنا يصبح النشيد الوطني للدول المصرية.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.