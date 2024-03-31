موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024، حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية شهر رمضان، لمعرفة موعد بدء الصيام الذي يتغير يوميًا عن ذي قبل بمعدل دقيقة أو دقيقتين، خاصة مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024، يُرفع الساعة 4 و15 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024

وجاء موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2024 بعد دقائق من رفع الأذان في الساعة 4 و20 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد 31-3-2034

وأضافت الهيئة أنّ عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الأحد، نحو أكثر من 14 ساعة و18 دقيقة، فيما يكون موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، يوم الأربعاء 10 أبريل بعد انتهاء شهر رمضان يوم الثلاثاء 9 أبريل وفق إمساكية شهر رمضان الكريم، وبعد استطلاع دار الإفتاء المصرية للهلال.