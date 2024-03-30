يهتم المسلمون في السعودية بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 30-3-2024، خاصة أننا على أعتاب العشر الأواخر من الشهر الكريم، وهو ما يجعل الناس تحرص على قضاء الصلوات في وقتها، والتعبد لله في أجواء روحانيه تعم الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

يستعرض لكم «الوطن» في السطور القليلة المقبلة مواقيت الصلاة في السعودية اليوم، وفقا لما أعلنته هيئة شؤون الحرمين الشريفين بالسعودية، التي جاءت كالتالي:

موعد أذان الفجر في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

يأتي موعد أذان الفجر في العاصمة الرياض، في تمام الساعة 4:28 صباحا، بينما في جدة 5:01 صباحا، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 4:59 صباحا، والمدينة المنورة 4:57 صباحًا، ويحل موعد أذان الفجر في الطائف 4:56 صباحا.

موعد أذان الظهر في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

ويكون موعد أذان الظهر بالرياض في تمام الساعة 11:58 صباحا، بينما في جدة 12:27 مساءً، وفي مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 12:25 مساءً، وفي المدينة المنورة 12:26 مساءً، ويحل موعد أذان الظهر في الطائف 12:22 مساءً.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

يكون موعد أذان العصر في الرياض في تمام الساعة 3:26 مساءً، وفي جدة 3:53 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 3:50 مساءً، وفي المدينة المنورة 3:54 مساءً، ويحل موعد أذان العصر في الطائف 3:48 مساءً.

موعد أذان المغرب في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

بينما يكون موعد أذان المغرب بالرياض في تمام الساعة 6:09 مساءً، وفي جدة 6:37 مساءً، بينما مكة المكرمة يكون الأذان في تمام الساعة 6:35 مساءً، وفي المدينة المنورة 6:37 مساءً، ويحل موعد أذان المغرب في الطائف 6:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم السبت 30-3-2024

يبدأ الصيام في السعودية في تمام الساعة 4:28 صباحا بأذان الفجر، وينتهي في تمام الساعة 6:09 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في السعودية اليوم نحو 13 ساعة و41 دقيقة.