«واحد من الناس» يدعم سيدة بـ5 آلاف جنيه

التقت عدسة برنامج «واحد من الناس»، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، بإحدى السيدات البسيطة، وتُدعى وفاء عبدالظاهر، وابنها محمد «7 سنوات»، وهي في انتظار خروج بناتها من الدرس، ولديها 3 أبناء.

تقول «وفاء»: «لا أعمل، ومن يتولى الإنفاق علينا هو زوجي، ونفسي ربنا يبارك لي في أسرتي وأولادي، لديّ بنتان في عمر الـ11 والـ8 سنوات، ودعواتي لله في رمضان أطلب فيها منه الستر وربنا يبارك لي في أولادي».

وردت على الهدية البسيطة من البرنامج، بقيمة «5 آلاف جنيه»: «ربنا يبارك لكم، وهعمل بيهم أي حاجه تفرّح الأولاد، والفلوس جت في وقتها».